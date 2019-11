Signature by Regus, brand di Iwg, leader mondiale nella fornitura di spazi di lavoro flessibile, inaugurerà domani, giovedì 14 novembre, la sua prima sede italiana, aprendo le porte a un modo nuovo di fare smart working. Signature si inserisce nell’offerta Iwg, già presente in Italia con circa 60 business centre, con spazi di lavoro che si distinguono per il prestigio degli ambienti e delle location, situate in zone strategiche delle principali città. L’obiettivo è rendere accessibile l’esclusività, proponendo uffici, spazi di coworking, sale riunioni, uffici virtuali e piani di lavoro flessibile che diano la possibilità di lavorare dove e come si vuole, vicino a casa o ai clienti. In Italia Signature parte con la sede di Roma in piazza San Silvestro, presso Palazzo Marignoli, con oltre 2.700 metri quadrati di spazi, per oltre 400 postazioni di lavoro, e sale riunioni dal design raffinato e sofisticato.

