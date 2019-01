Costerà più di 100 milioni di euro, ma ci piove dentro. La nuova faraonica sede del consiglio regionale continua a far parlare, male, di sé. Il palazzo in via Gentile a Bari che fra pochi giorni dovrà aprire le porte per ospitare 400 fra consiglieri regionali, dipendenti dei gruppi politici e impiegati del parlamentino pugliese che hanno definitivamente abbandonato la vecchia sede di via Capruzzi (per la quale si pagava ogni anno un affitto di 1,5 milioni di euro) viene messo a dura prova per qualche goccia d’acqua.

Sono bastate le piogge degli ultimi giorni, infatti, ad allagare una parte della sede. Come dimostrano le immagini diffuse dal gruppo Direzione Italia, l’acqua ha invaso i lunghi corridoi all’ingresso del palazzo e c’è stato qualcuno che ha provato ad asciugare il pavimento usando degli stracci. “Palazzo bagnato, palazzo fortunato” ironizzano i fittiani.

Tuttavia c’è poco da ridere, visto che il palazzo salito alla ribalta nazionale per lo scandalo delle plafoniere d’oro (costate più di 600 euro a pezzo), per le cinque varianti e per tutte le opere inutili descritte da Repubblica (dalla fontana monumentale alle palestre e ai campi da calcio fino a un anfiteatro) alla fine costerà alle casse pubbliche oltre 100 milioni di euro. Non a caso sulla sede degli sprechi si sono concentrate le inchieste di Procura e Corte dei Conti.