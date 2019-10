La rilevanza penale dei fatti non ci interessa. O meglio: la lasciamo valutare alla procura che compie le indagini e ai giudici che dovranno emettere una sentenza o decidere se si deve fare un processo. E questo avverrà solo alla fine dell’istruttoria che non solo non è conclusa, ma va avanti e quindi desta sorpresa che il presidente Michele Emiliano, magistrato in aspettativa, si attribuisca già un’assoluzione perché “il fatto non sussiste”, piuttosto che attendere serenamente l’esito dell’inchiesta. Ci interessa, anzi dovrebbe interessare tutti i pugliesi, la questione politica. Se Emiliano è estraneo allo scambio di una nomina in un ente pubblico con una manciata di voti in quel di San Severo, come fa a tenere in giunta Salvatore Ruggeri?

Un assessore che, dalle intercettazioni rivelate da Repubblica, non solo era a conoscenza dello scambio, ma forniva ampie rassicurazioni al richiedente, cioè Angelo Cera, garantendo che la nomina da lui caldeggiata era già nero su bianco su una delibera e che questa non sarebbe stata cambiata. Citando testualmente:“Chieuti è tua”.

Michele Emiliano alza la solita polvere di complotti, zoccoli che volano e altre raffigurazioni da opera buffa, ma non si concentra sulla madre di tutte le questioni: se lui non sapeva nulla di ciò che faceva il suo assessore, perché continua a tenere in giunta chi utilizzava un bene pubblico, e cioè la disponibilità di una nomina, in cambio di voti? Ci stupiamo del fatto che non l’abbia licenziato il giorno dopo gli arresti.

Non osiamo invocare la dignità che dovrebbe avere un’istituzione. Ma non si può fare finta di non vedere. E quindi Ruggeri si dimetta o Emiliano lo destituisca subito. In caso contrario tutti saremmo autorizzati a ritenere che la Regione possa assomigliare alla segreteria dei Cera secondo le parole del pm: una salumeria dove bisogna prendere il numero.