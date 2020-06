Non si placa il botta e risposta tra la Regione Lombardia e il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, dopo l’accusa, lanciata stamattina via Twitter dal primo cittadino bergamasco, secondo la quale la Regione avrebbe ‘secretato’ i dati di decessi, guariti e positivi per provincia. A seguito della smentita arrivata dal Pirellone e a un nuovo tweet di Gori, la Regione torna ora a difendersi: “Il sindaco Gori – si legge in una nota – confonde un sito regionale per comunicare ai cittadini informazioni sullo sviluppo epidemiologico del coronavirus sul territorio, con i report ufficiali che quotidianamente vengono trasmessi alle autorità sanitarie e alla Protezione civile, declinati in modo completo e suddivisi per province e Comuni”.

