“Con riferimento alle attività sportive, sono consentite a decorrere dal 6 maggio 2020, le seguenti attività: l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali”. Lo prevede la nuova ordinanza, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, emanata dalla Regione Lazio e con validità dal 4 al 17 maggio.

