UN CORPETTO smart per la palpazione del seno. Uno smartwatch che monitora il tremore nei pazienti affetti da Parkinson. Un kit diagnostico per rivelare in pochi secondi la presenza del papilloma virus. Sono soltanto alcune tra le tante idee – 700 progetti in tutto, provenienti da 61 nazioni diverse – che saranno presentate nei padiglioni della, la grande fiera europea dell’innovazione arrivata quest’anno alla sesta edizione, in programma a Roma dal 12 al 14 ottobre. Una kermesse dedicata ad “appassionati di tecnologia, educatori, pensatori, inventori, ingegneri, autori, artisti, studenti, chef, artigiani 2.0, insomma tutti coloro che stupiscono con la forza delle proprie idee”. I temi del festival sono l’intelligenza artificiale, l’Internet delle cose (IoT), la creatività, la robotica, l’aerospazio, l’innovazione open source e l’economia circolare. E parecchie sono, come dicevamo, le possibilità e le declinazioni negli ambiti della salute e della sanità. Ecco le più interessanti.

• PALPREAST, IL CORPETTO CHE MONITORA LA SALUTE DEL SENO

Palpreast è un dispositivo indossabile smart ideato da Lucia Arcarisi, ingegnere biomedico del centro di ricerca Enrico Piaggio all’Università di Pisa. Si tratta di un corpetto in grado di rilevare, e segnalare istantaneamente, la presenza di eventuali noduli sospetti sul seno, con la stessa efficacia dell’autopalpazione. “L’idea”, ci spiega Arcarisi, “mi è venuta in mente quando mi sono resa conto che non praticavo l’autopalpazione come raccomandato, e mi sono resa conto di quanto sarebbe stato comodo avere un dispositivo che la facesse al posto mio”. Un problema non solo suo: Arcarisi ha somministrato a 1170 donne un questionario, dalle cui risposte è emerso che molte non praticavano l’autopalpazione per dimenticanza o perché convinte di non esserne capaci. “Ho quindi progettato”, continua la scienziata, “un corpetto simile a quello usato nelle arti marziali. Il tessuto del corpetto contiene otto cuscinetti, quattro in corrispondenza di ciascun seno: i cuscinetti si gonfiano tramite una pompetta esterna e, sfruttando il fatto che i noduli sono più rigidi del tessuto circostanze, sono in grado di ‘avvertirne’ la pressione”. Il tutto avviene senza bisogno di alcun sensore o circuito: il corpetto, infatti, è costituito da un tessuto piezoresistivo, in tutto e per tutto simile a quello delle calze elastiche, la cui resistenza varia al variare della pressione esterna. Messo alla prova in laboratorio, su due modelli di seno artificiale con la stessa forma e consistenza di quello reale, il dispositivo ha funzionato alla perfezione. “Al momento”, continua Arcarisi, “siamo alla ricerca di investitori per produrre in serie e commercializzare il corpetto, che sarà abbinato anche a un’app che ricorda quando è il momento di indossarlo per il monitoraggio. Sarà tutto basato su un’architettura open source e contiamo di riuscire a completare il progetto entro un anno”.



• IL PAPILLOMA IN UNA GOCCIA DI SALIVA

Un altro dispositivo interessante è Vira, un kit diagnostico sviluppato da Martina Frausin, collaboratrice dello spin-off universitario New Design Vision all’Università Iuav di Venezia. Si tratta di un dispositivo medicale per la diagnosi precoce del papilloma virus umano in tempo reale, analizzando poche gocce di saliva. In particolare, il dispositivo è composto di una cartuccia monouso sterilizzata, per prelevare il campione biologico, e di un device che legge la cartuccia e fornisce il risultato dopo circa 20 secondi, attraverso un segnale luminoso. Una novità non da poco: “Attualmente”, si legge nella descrizione di Vira, “non esistono dispositivi real time per la diagnosi del papilloma virus umano. I test vengono effettuati sul muco vaginale prelevato attraverso un tampone che, molto spesso, provoca dolore e fastidio alla donna”. Vira potrebbe consentire di superare il problema, offrendo alle donne uno strumento diagnostico semplice, rapido, economico e non invasivo.

• UN OROLOGIO CONTRO IL PARKINSON

Altra novità interessante è PD-Watch, dispositivo indossabile inventato da Luigi Battista, ingegnere biomedico e cofondatore della startup Biomedical Labs. Si tratta di un orologio in tutto e per tutto simile agli orologi da polso “tradizionali”, ma dotato di un sensore che registra in maniera continua i movimenti dell’arto e che è in grado di distinguere, nei soggetti malati di Parkinson, i tremori naturali da quelli patologici. “Grazie al monitoraggio dell’orologio”, ci racconta Battista, “siamo in grado di visualizzare, nel tempo, eventuali progressioni o rallentamenti della malattia, e quindi di dedurre informazioni utili sull’efficacia del trattamento. L’orologio, in particolare, memorizza per quanto tempo si trema e l’intensità del tremore, ed elabora anche un indice combinato di durata e intensità. È stato sperimentato all’ospedale di Potenza dove, servendosi dei dati raccolti da un paziente, i neurologi ne hanno modificato la terapia ottenendo così una riduzione del 64% del tremore”. Attualmente Biomedical Labs è alla ricerca di investitori per la produzione in serie e la commercializzazione del dispositivo.

• BRACCIALETTI PER ANZIANI E ROBOTTINI PER I BIMBI

E ancora: Behaviour Labs, startup siciliana specializzata nella ricerca, nello sviluppo e nella commercializzazione di soluzioni software per robot umanoidi, sta lavorando per introdurre la robotica a supporto della terapia dei deficit cognitivi e dello sviluppo (in particolare disturbo dell’attenzione, autismo, deficit dell’apprendimento e paralisi cerebrale). Alla Maker Faire gli esperti di Behaviour Labs presenteranno Estrabot, un software open-source che si installa su Nao, un robottino di 60 centimetri di altezza, e gli permette di rappare e ballare per spiegare ai bambini cosa fare durante una procedura medica, rassicurandoli e tranquillizzandoli. Il dispositivo è già stato utilizzato, in via sperimentale, all’Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona. Per gli anziani c’è invece Helfy (acronimo di Help For You), un braccialetto che, alla pressione di un pulsante, invia istantaneamente richieste di aiuto telefoniche ai parenti. “Le componenti innovative del dispositivo”, ci racconta Massimo Panzeri, ingegnere di Controllocasa, l’azienda che ha messo a punto il braccialetto, “stanno nel fatto che ha una batteria di lunghissima durata, circa un anno, e che funziona utilizzando la rete wi-fi domestica, senza necessità di inserire schede Sim aggiuntive”.