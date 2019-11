Ha violentato per anni il figlio degli amici di famiglia: la sentenza di condanna nei confronti dell’uomo, un insospettabile artigiano 58enne con attività nella bassa reggiana, è divenuta esecutiva e i carabinieri di Castelnovo Sotto lo hanno arrestato. Come ricostruito dai carabinieri, il 58enne, approfittando del rapporto di fiducia con una coppia di amici di famiglia, ha rivolto, per anni, le sue morbose e continue attenzioni a sfondo sessuale nei confronti del figlio, arrivando anche a minacciarlo di ritorsioni se avesse parlato. E’ stato proprio il ragazzo, dopo essere diventato maggiorenne, a trovare la forza di confidarsi prima con un’amica e poi con i genitori, per anni all’oscuro di tutto.

