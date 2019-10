I finanzieri hanno scoperto in un garage un arsenale della ‘ndrangheta, affittato da un trentenne, G. D., arrestato in flagranza. Nel locale sono stati trovati oltre 2 chili e mezzo di esplosivo, 1.100 grammi di cocaina, 14 tra mitragliatrici, pistole e fucili e oltre 500 cartucce.

La guardia di finanza reggina aveva da tempo preso di mira un complesso condominiale situato in un quartiere della città ad altissima densità criminale, in termini sia di microcriminalità, sia di criminalità organizzata. Settimane di appostamenti e pedinamenti hanno fatto capire alle fiamme gialle che in quella zona ci fosse un deposito di droga e armi, ma la difficoltà di muoversi in un ambiente così controllato dalla malavita aveva impedito di individuare il posto esatto. L’unica via, una volta individuato lo stabile, è stata perquisire tutti i garage del complesso condominiale con l’aiuto delle unità dei cani antidroga.

Il proprietario del garage è risultato del tutto estraneo alla vicenda, responsabile era infatti solo l’affittuario che aveva il compito di custodire armi e cocaina: il fermo dei finanzieri, che hanno agito d’iniziativa, è stato poi confermato dal pm.

Reggio Calabria, gdf scopre in un garage l’arsenale della ‘ndrangheta

All’apertura del garage poi sequestrato, i finanzieri hanno trovato un concentramento di materiale di vario tipo (prevalentemente costituito da ammassi di maglie, magliette, t-shirt e lenzuola). Nascosti tra i numerosi articoli di abbigliamento, i cani antidroga hanno scovato svariati imballaggi vuoti di confezionamento per sostanze stupefacenti. E un panetto di cocaina ancora integro, perfettamente imballato, da 1.100 grammi di cocaina riportante impresso uno dei classici simboli della massoneria (incentrato su un gioco a incastro di figure rappresentanti una squadretta, un occhio ed un compasso).

La svolta, però, si è verificata appena effettuato l’accesso, non del tutto agevole, al sovrastante soppalco: qui era nascosto l’arsenale. Sul pianale di legno, che costituiva un soppalco artigianale, venivano infatti ritrovati, nel complesso, oltre 2 chili e mezzo di esplosivo (gelatina-dinamite, con relativa miccia e con relativo detonatore).

Ecco l’elenco delle armi: due pistole mitragliatrici, sei fucili da caccia, un fucile a canne mozze, quattro pistole semiautomatiche, una pistola a tamburo, due strozzatori per fucile da caccia e oltre 500 cartucce di varia tipologia.

La maggior parte delle armi rinvenuta è risultata essere rubata. la perizia tecnica fatta sui 2 chili e mezzo di esplosivo ritrovati, spiega in una nota la guardia di finanza, ha accertato la presenza di gelatina dinamite a base di nitroglicerina, un esplosivo ad altissimo potenziale, particolarmente sensibile che, dopo la campionatura, è stato immediatamente distrutto, poiché col tempo, decomponendosi, diventa altamente instabile.

L’esplosivo rinvenuto, unitamente alla miccia a lenta combustione e al detonatore sequestrati, se assemblati correttamente, si sarebbero potuti utilizzare per la realizzazione di un cosiddetto I.E.D. (Improvised Explosive Device) con elevatissime capacità di offensività. Le indagini proseguono per individuare l’organizzazione, o le organizzazioni, che avevano il controllo dell’arsenale. E, soprattutto, per capire perché detenessero così tanto esplosivo: stavano preparando una nuova stagione di stragi?