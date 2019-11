Quattro vigili del fuoco e sei poliziotti sono rimasti feriti stanotte a Reggio Calabria nell’esplosione avvenuta in una macelleria in cui era divampato un incendio. I pompieri hanno riportato fratture, contusioni e ustioni ma non sono in pericolo di vita. Intervenuti con un’autobotte per spegnere le fiamme, erano all’interno del locale quando sono stati investiti da un’esplosione causata da una bombola di gas. Coinvolti anche gli agenti delle tre volanti che si trovavano all’esterno, intervenuti per mettere in sicurezza la zona ed evacuare le case intorno se necessario: sono rimasti feriti solo lievemente.

L’esplosione è avvenuta in una macelleria in via Santa Lucia, nella zona di Sant’Antonio, parte alta della città; ha danneggiato anche il camion dei pompieri. Vigili del fuoco e poliziotti sono stati portati al pronto soccorso del Grande ospedale metropolitano. Sono stati tutti poi dimessi con prognosi dai 5 ai 20 giorni. L’incendio all’origine dell’esplosione, spiega la polizia, è stato accidentale, provocato da un corto circuito. Non vi sono feriti tra i residenti.