Reggio Calabria, chirurgo al servizio della 'ndrangheta. Sequestrati 19 milioni di euro

Ricoverava i boss della ‘ndrangheta con false patologie per evitargli il carcere. E veniva ben pagato per i suoi servizi alla criminalità organizzata. Ora a Francesco Cellini, medico di Reggio Calabria, sono stati sequestrati beni per 19 milioni di euro da Guardia di Finanza e Carabinieri. Cellini è imputato per concorso esterno in associazione mafiosa nell’operazione “Sansone” condotta nel 2016 contro le cosche Condello di Reggio Calabria e Zito-Bertuca, Imerti-Buda di Villa San Giovanni. Secondo l’accusa, come medico e legale rappresentante della cooperativa Anphora che gestisce la clinica Nova Salus avrebbe ricoverato mafiosi per evitargli il carcere e curato i latitanti Pasquale e Giovanni Tegano. Il provvedimento ha riguardato quote sociali, patrimonio aziendale, rapporti finanziari della “Nova Salus s.r.l. in liquidazione”, della “Nuova Anphora s.r.l.”, della “Anphora Cooperativa Sociale a r.l.”, compresa la clinica “Nova Salus”; due fabbricati, un terreno e conti correnti, libretti di deposito, contratti di acquisto di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito e assicurazioni.

Nel corso degli accertamenti tributari è emerso che dal 2000 una consistente parte dei redditi annualmente dichiarati dal professionista è stata erogata dal Servizio Sanitario Nazionale e che sarebbero stati indebitamente percepiti.