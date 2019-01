FIUMICELLO (UDINE) – In una Fiumicello con il sole e con pezzi di ghiaccio che non riescono a sciogliersi, si prepara il grande saluto a Giulio Regeni. Tre anni dopo la sua scomparsa al Cairo, quando fu sequestrato da agenti della National security, il servizio segreto civile egiziano, così come ipotizza la procura di Roma, in un centinaio di piazze italiane si terrà una fiaccolata per ricordare il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso. Ma anche per sottolineare che un pezzo di paese non si arrenderà fin quando non ci sarà verità e giustizia.

Lo ha ribadito stamattina la madre di Giulio, Paola, con un post su Facebook: “Non molliamo caro Giulio” ha scritto, postando una foto proprio di Fiumicello. Dopo la fiaccolata ci sarà un evento nel teatro del paese a cui parteciperà il presidente della Camera, Roberto Fico, da subito al fianco della famiglia e del loro legale, Alessandra Ballerini. “Non dobbiamo smettere di chiedere ogni giorno verità per giulio” ha scritto, lui che ha interrotto i rapporti con la camera dei deputati egiziani proprio per protesta contro la mancata collaborazione delle autorità egiziane.

Mentre il governo Conte, come testimonia l’ultimo incontro di novembre con il presidente Al Sisi di Palermo, non ha mai interrotto i rapporti con il regime del Cairo





