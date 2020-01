ROMA. Nel giorno del compleanno di Giulio Regeni qualcosa si muove. “La formazione di una nuova squadra investigativa che deve studiare e mettere in ordine le carte del caso e che opererà per prendere tutte le misure necessarie per far emergere la verità” sull’omicidio del giovane ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. La notizia arriva da un comunicato informale della Procura generale egiziana in circolazione al Cairo dopo l’incontro fra inquirenti egiziani ed italiani nella capitale. Nel testo la formazione della squadra viene “sottolineata” dal procuratore generale Hamada Al Sawi.

Le prossime settimane saranno cruciali per fare luce su sequestro, tortura e omicidio. I magistrati attendono “risultati concreti” da parte dell’autorità egiziane che “possano gettare le basi” per un nuovo incontro tra procuratori. In particolare i pm capitolini attendono risposte alla rogatoria inviata nell’aprile del 2019.

Nel corso della due giorni di incontri tra investigatori, conclusosi oggi, i Carabinieri del Ros e uomini dello Sco hanno presentato al team egiziano “il quadro probatorio che emerge dagli elementi raccolti in questi anni – spiegano fonti della Procura di Roma – di attività investigativa e che ha portato ad indirizzare le indagini su cinque persone appartenenti alla National Security”. Dal canto suo il nuovo procuratore egiziano, Hamada al Sawi “si è impegnato a fare tutto il possibile per arrivare a stabilire la verità” e ha “ribadito la volontà a proseguire i rapporti bilaterali”. Gli inquirenti italiani, “preso atto della rinnovata disponibilità alla collaborazione” si augurano, così come auspicato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri, che “i due giorni di lavori portino nelle prossime settimane a risultati concreti” per gettare le basi ad un nuovo vertice tra magistrati.

“Caro Giulio, oggi avresti compiuto 32 anni ma ci sono persone che non rispettano la vita degli altri…non rispettano i diritti umani…e tu lo sai molto bene, purtroppo”, ha scritto oggi su Facebook Paola Deffendi, mamma di Giulio. Che su Twitter chiede ancora: “#veritàegiustiziapergiulioregeni, sempre, anche oggi 15 gennaio, avresti compiuto 32 anni ma c’è chi ti ha rubato la vita!”.





