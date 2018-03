QUELLA DEL pm di Genova Zucca “è stata una dichiarazione impegnativa con qualche parola inappropriata”. Lo ha detto il vice presidente del Csm Giovanni Legnini, che in apertura del plenum ha anche espresso “stima e fiducia ai vertici delle forze di polizia”.

Ieri il ministero della Giustizia aveva fatto sapere che avrebbe acquisito gli atti relativi alle dichiarazioni del sostituto procuratore della corte d’Appello di Genova Zucca. Il magistrato, tra i giudici del processo per i fatti accaduti alla scuola Diaz durante il G8 di Genova nel luglio 2001, durante un dibattito sulla morte di Giulio Regeni a Genova aveva detto sostenuto che “i nostri torturatori sono al vertice della polizia”.

Zucca aveva detto che “l’11 settembre 2001 e il G8 hanno segnato una rottura nella tutela dei diritti internazionali. Lo sforzo che chiediamo a un paese dittatoriale è uno sforzo che abbiamo dimostrato di non saper far per vicende meno drammatiche. I nostri torturatori, o meglio chi ha coperto i torturatori, come dicono le sentenze della Corte di Strasburgo, sono ai vertici della polizia, come possiamo chiedere all’Egitto di consegnarci i loro torturatori?”. Il riferimento polemico di Zucca riguardava, tra gli altri, anche il ruolo assegnato a Gilberto Caldarozzi, uno dei principali condannati del processo Diaz e oggi vice direttore della Dia.

“Ci aspettavamo di più da chi ci governa – avevano affermato nella stessa occasione i genitori del ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto – dal 14 agosto, quando il premier Gentiloni ci ha annunciato che l’ambasciatore tornava in Egitto, siamo stati abbandonati”.