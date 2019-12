“Siamo grati ai nostri procuratori e alle squadre investigative per il lavoro instancabile svolto in questi quattro anni in sinergia con noi e la nostra legale. Se oggi abbiamo i nomi di alcuni dei responsabili del sequestro, delle torture e dell’uccisione di Giulio e se alcuni di quei nomi sono iscritti nel registro degli indagati lo dobbiamo a loro”. Così Paola e Claudio Regeni, i genitori di Giulio, dopo l’audizione davanti alla neocommissione di inchiesta sulla morte del ricercatore friulano del procuratore facente funzioni Michele Prestipino e del sostituto procuratore Sergio Colaiocco.

Fonte