Una delle ultime trecce è arrivata da Taipei (Taiwan), spedita da Teresa “nella speranza che i miei capelli riescano a trasmettere tutta l’energia positiva e la forza che hanno assorbito in questi anni”. Ma fra le centinaia di buste gialle che arrivano all’associazione Un angelo per capello di Santeramo in Colle ci sono quelle che contengono capelli provenienti da tutta Italia.

Le persone li tagliano e li regalano con uno scopo preciso: permettere l’acquisto di parrucche da destinare a pazienti oncologici, malati di cancro. “In media riceviamo 25-30 lettere a settimana – racconta il vicepresidente della onlus, Marco Ficarra – dipende dai periodi, la scorsa settimana, per esempio, erano 238”. L’associazione guidata da Anna Valentina De Marino è nata ufficialmente nel 2016, dopo un’esperienza fatta qualche anno prima con tre giornate di raccolta di capelli nella stessa Santeramo.

E ora è esplosa: nel 2018 ha donato 50 parrucche, nel 2019 è a quota 35. Le buste gialle arrivano “in qualche caso anche dall’Austria e dal Messico, sempre spedite da italiane che vivono lì”, e talvolta i mittenti sono bambini. “Lo faccio per rendere felice qualche altro bambino”, scrive Giulia, 7 anni, dalla Sicilia; “questi sono i capelli della ragazza di mio figlio, Kumudu, originaria dello Sri Lanka”, ribatte Loretta da Brescia. A tutti i donatori è chiesto di rispettare alcune semplici regole – colore uniforme dei capelli, che devono essere lunghi minimo 25 centimetri – e si accettano anche donazioni anonime. In cambio l’associazione pubblica un ringraziamento con le foto dei capelli sulla propria pagina Facebook.

Il resto è questione di cuore: “Ci rivolgiamo a un’azienda di Bari, l’unica che accetta lo scambio – spiega Ficarra – noi portiamo i capelli ricevuti in dono, loro ci danno le parrucche”. Parrucche che costano circa 500 euro, e non tutti se le possono permettere. A chi ne fa richiesta sul sito non viene chiesta la situazione reddituale, ma la documentazione che attesti la patologia e il trattamento di chemioterapia, e una mano sulla coscienza: “Puntiamo sul buon senso, sul fare i conti con la propria coscienza in momenti difficili come quelli della malattia, e infatti in qualche caso, quando abbiamo detto ai richiedenti che aiutavamo persone in difficoltà economiche, c’è stato chi ha fatto un passo indietro dicendo che l’avrebbe comprata”.

L’attenzione di Un angelo per capello segue il malato dall’inizio alla fine: “Se sono in zona li invitiamo direttamente in azienda per scegliere il modello che preferiscono, altrimenti prendiamo contatti telefonici e siamo noi stessi a mandare via WhatsApp una selezione di parrucche, in modo da poter spedire poi in pochi giorni quella preferita”. Il tutto avviene in maniera gratuita, la onlus si mantiene con donazioni di privati, 5X1000, bomboniere solidali ed eventi per Natale e Pasqua. Idealmente sono stati in grado di creare un abbraccio immenso, che non conosce distinzioni geografiche: “Ce ne accorgiamo quando, per esempio, arriva una donazione dal Trentino, e lo stesso giorno la richiesta di una parrucca da Cefalù”.

“Siete delle persone meravigliose – ha scritto su Facebook una donna di Latina – Ho inviato tutta la documentazione di mia mamma appena sono iniziate le sue cure, sicura che se avesse avuto i requisiti sarebbe passato del tempo. Invece mi avete risposto con grande gioia subito, e altrettanto velocemente la parrucca è arrivata a mia mamma. Senza nessun tornaconto date alle persone forza e speranza”.