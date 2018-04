Titolo: REFERENTE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO_VERONA



Azienda: Manpower



Descrizione: Manpower, Ente accreditato per i Servizi in materia di Politica Attiva del Lavoro, per consolidamento della propria… struttura interna ricerca 1 REFERENTE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO per la provincia di VERONA. La risorsa avrà compiti…

Luogo: Verona