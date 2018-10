il referendum del Verbano Cusio Ossola sull’uscita dal Piemonte e il matrimonio con la Lombardia è stato un flop. Alla fine ha votato il 33,2% degli aventi diritto. Referendum fallito dunque, il Vco resterà piemontese. l’ipotesi secessionista è stata sconfitta.

Già alle 12 comunque si era capito che il voto non appassionava gli elettori di questa provincia piemontese. L’affluenza era stata del 10 per cento, la metà di quella registrata il 4 marzo scorso per le politiche, quando a fine giornata l’affluenza era stata del 73 per cento.

“La comunità del Vco ha dimostrato saggezza e responsabilità, respingendo una proposta illusoria che avrebbe messo seriamente a rischio le certezze e quindi le prospettive di quella provincia”. A parlare è il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. “Per noi comunque questo risultato rappresenta un incentivo in più per andare avanti con gli impegni che ci siamo assunti – aggiunge Chiamparino – e che stiamo già concretizzando. In ogni caso è stata una fase in cui si è discusso di più del rapporto fra aree metropolitane e aree decentrate e questo è stato comunque utile”.

“È stata comunque una pagina di storia, peccato sia andata così”. Parlava quando ancora mancava mezz’ora alla chiusura dei seggi Valter Zanetta, ex senatore e presidente del Comitato Pro Lombardia, promotore del referendum e ammetteva già la sconfitta.

“Quando il popolo decide ne prendo atto – dice Zanetta – sono comunque contento al di là del risultato. L’astensionismo purtroppo c’è stato ma eravamo Davide contro Golia. Avevamo la Regione contro e anche i disinformatori si sono mossi in massa, anche se pensavo di aver stabilito una sintonia coi cittadini. Purtroppo il referendum è arrivato presto e il tempo per prepararci è stato poco”.