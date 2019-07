Da metà agosto i navigator saranno pienamente operativi nei Centri per l’impiego, per la gestione delle attività connesse al Reddito di cittadinanza. L’obiettivo è definito nel cronoprogramma elaborato da Anpal Servizi che prevede dal 19 al 24 luglio l’avvio e la definizione delle procedure di contrattualizzazione dei vincitori delle selezioni. Cominceranno il 29 e si concluderanno 31 luglio, tre giornate di orientamento a Palermo, Cagliari e Roma. Poi dal 1 agosto due settimane di formazione sul territorio, sotto la supervisione di un tutor di Anpal Servizi.

Propedeutiche a tutto il percorso di contrattualizzazione, orientamento e formazione, saranno le convenzioni che Anpal Servizi e le Regioni si sono impegnati a sottoscrivere il 18 luglio per definire il perimetro operativo in cui i navigator saranno chiamati a supportare i Centri per l’impiego.

