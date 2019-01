“Noi come agenzie per il lavoro ci siamo resi disponibili a capire come fare da ‘ponte’ tra il momento finale, che è l’assunzione a tempo indeterminato, e il momento del ‘divano’. Noi vogliamo essere quelli che prendono queste persone dal divano, le portano in azienda, le tengono qui due, tre, sei mesi prima di arrivare al tempo indeterminato. Sappiamo statisticamente che il 30% delle persone che noi mandiamo presso l’azienda cliente viene assunto a tempo indeterminato dopo almeno tre missioni”. Così Rosario Rasizza, presidente di Assosomm, associazione nazionale di categoria del lavoro in somministrazione che rappresenta oggi 25 agenzie per il lavoro, intervistato da Adnkronos/Labitalia, spiega il ruolo che le agenzie potrebbero avere nella ‘partita’ sul reddito di cittadinanza.

