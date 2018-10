Reddito cittadinanza per 1 mln di immigrati regolari

(Fotogramma)

“Il reddito di cittadinanza tanto caro al Movimento 5 Stelle potrebbe essere un graditissimo regalo per gli immigrati regolari in Italia, con buona pace degli elettori della Lega”. E’ quanto afferma a Urbanpost.it Gianluca Luciano, esperto di immigrazione ed editore di Stranieriinitalia.it, spiegando che “tra i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza per gli stranieri regolari in Italia, oltre a quelli economici, ci sarebbe solo l’essere residenti nel nostro Paese da almeno dieci anni”.

Per Luciano, “ciò significa che il sussidio potrebbe spettare anche a circa un milione di immigrati regolari in Italia. Un nostro articolo in lingua rumena sul reddito di cittadinanza ha totalizzato oltre ventimila clic in poche ore, così come le guide in dodici lingue che abbiamo realizzato sullo stesso tema. L’ultima versione del reddito di cittadinanza, insomma, interessa molto agli stranieri residenti da anni in Italia e conoscendo i numeri dell’immigrazione regolare nel nostro Paese è anche molto semplice capire perché…”.

Secondo l’Istat, ricorda l’editore di Stranieriinitalia.it, il numero degli stranieri regolarmente residenti in Italia è di 5.144.440 persone. “Quanti di questi siano sotto la soglia di povertà e abbiano quindi diritto al sussidio non è dato saperlo con precisione, ma un’ipotesi più che realistica formulata incrociando i dati Istat con quelli dei patronati e dei Centri per l’Impiego è che almeno il 20% degli stranieri residenti oggi in Italia sia disoccupato o sotto la soglia minima per avere diritto al reddito di cittadinanza”.