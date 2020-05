Red Hot Chili Peppers a Firenze: data e biglietti del concerto della band di Anthony Kiedis al Firenze Rocks nel 2021.

I Red Hot Chili Peppers tornano in Italia nel 2021. La band americana capitanata da Anthony Kiedis sarà tra gli headliner del Firenze Rocks 2021. Un altro colpaccio per la kermesse della Visarno Arena, che accoglierà nella prossima edizione uno dei gruppi rock più amati degli ultimi trent’anni.

Andiamo a scoprire i dettagli su questo concerto e le modalità di vendita dei biglietti.

Red Hot Chili Peppers in Italia nel 2021: data e biglietti

La band di Flea, Chad Smith e Anthony Kiedis salirà sul palco della Visarno Arena il 16 giugno 2021. Ovviamente, sarà headliner della propria giornata. Per il momento si tratta dell’unico appuntamento dal vivo dei Peppers in Italia il prossimo anno.

I biglietti per il precedente evento cancellato per il Coronavirus valgono anche per il nuovo appuntamento nel 2021. Chi vorrà ottenere il rimborso potrà però rivendere i propri tagliandi sulla piattaforma Fansale di TicketOne.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/ChiliPeppers

I Red Hot Chili Peppers a Firenze

Attualmente la formazione americana vede alla voce Anthony Kiedis, al basso Flea, alla battria Chad Smith e alla chitarra Josh Klinghoffer al posto dello storico John Frusciante.

Band da oltre 60 milioni di dischi e 6 Grammy, è entrata nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2012. Nel corso degli anni si è fatta apprezzare anche per le tante manifestazioni originali, ad esempio nel 2019 hanno suonato in Egitto, davanti alle piramidi.

Al Firenze Rocks non sarà ovviamente la prima grande band a prendersi la scena. Nel corso degli anni su quel palco si sono alternati infatti artisti del calibro di Aerosmith, Guns N’ Roses, Eddie Vedder, Foo Fighters, Ozzy Osbourne, Iron Maiden, Ed Sheeran e tanti altri ancora.

Di seguito il video di Dark Necessities dei Red Hot:

