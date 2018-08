La superstar newyorkese, arrivata sul tappeto rosso con il coprotagonista e regista di ‘A star is born’, Bradley Cooper, non ha voluto deludere i fan in attesa da moltissime ore nonostante il maltempo. Così dopo aver sfilato sul red carpet, nonostante la pioggia battente, ha raggiunto le transenne dove erano assiepati i suoi ammiratori ed ha firmato a lungo autografi. Salita in passerella con un abito da fiaba rosa antico con gonna molto ampia e strascico, Lady Gaga è stata preceduta da una serie di amiche e celebrities che non hanno voluto mancare l’appuntamento probabilmente più glamour di questa Mostra di Venezia. Da Donatella Versace, accompagnata dalla fidanzata di Bradley Cooper, Irina Shayk, a Cate Blanchett. Diverse le star della musica italiana che hanno voluto essere presenti alla prima veneziana dell’esordio cinematografico della collega statunitense, da Emma a Levante.