Un corpo è stato recuperato dal relitto dell’aereo con a bordo il calciatore argentino Emiliano Sala, scomparso dai radar il 21 gennaio sul canale della Manica. Lo ha riferito l’agenzia investigativa britannica per gli incidenti aerei (AAIB), senza specificare se si tratti dell’ex attaccante del Nantes o del pilota David Ibbotson. “In condizioni estreme e con l’aiuto di imprese specializzate, siamo riusciti a recuperare il corpo visto in precedenza tra le macerie. L’operazione è avvenuta nel massimo rispetto dei resti e tenendo costantemente informate le famiglie” ha fatto sapere l’agenzia in una dichiarazione.

Fonte