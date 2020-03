Rinviato il Record Store Day 2020 a causa del Coronavirus: l’iniziativa era prevista il 18 aprile.

Anche il Record Store Day 2020 è costretto a slittare a causa dell’emergenza Coronavirus. La manifestazione internazionale dedicata ai negozi di musica non potrà più aver vita il 18 aprile a causa dell’attuale situazione sanitaria mondiale.

L’evento non è stato però cancellato, bensì rinviato di un paio di mesi: la nuova data è il 20 giugno.

Record Store Day 2020 rinviato per il Coronavirus

Con un comunicato ufficiale il 13 marzo è arrivata la notizia del rinvio al prossimo giugno del giorno dedicato ai negozi di musica indipendenti a livello globale.

In una nota gli organizzatori hano sottolineato che per avere una giornata proficua è stato necessario far slittare il tutto: “Stiamo collaborando con tutti i nostri partner e i negozi per rendere questo cambiamento più agevole possibile per tutti coloro che partecipano al RSD: clienti, negozi di dischi, artisti, etichette discografiche e altro ancora“.



FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/dischi-in-vinile-archivio-shopping-945396/

Slittano le uscite per il Record Store Day

Ovviamente, con lo slittamento della giornata dedicata ai negozi di musica vengono posticipate, con tutta probabilità, anche le pubblicazioni degli album che avrebbero dovuto raggiungere il mercato in concomitanza con il grande evento.

Una serie di pubblicazioni importanti, alcune anche molto attese, che a questo punto verranno posticipate a giugno. L’ennesimo duro colpo per l’industria musicale, già costretta a cancellare o far slittare gran parte dei propri eventi, in particolare i concerti dal vivo, su cui si fonda la maggior parte del suo sostentamento.

Di seguito Harvest Moon di Neil Young, uno dei protagonisti della gioranta internazionale dei negozi di dischi con diverse pubblicazioni in arrivo nei prossimi mesi:

