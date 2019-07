Ultimo, nuove canzoni in arrivo: il cantautore ha annunciato di avere già pronti due brani inediti da registrare.

Le vacanze sono state di grande ispirazione per Ultimo. Mentre i biglietti per il suo tour negli stadi nel 2020 vanno a ruba, infatti, l’artista è già pronto a tornare dall’America con due nuovi canzoni tutte da registrare. Certo, per ascoltarle ci vorrà tempo. Ma usciranno, assicura l’artista, anche se “più poi che prima“.

Ecco il post su Instagram con l’annuncio del cantautore, secondo classificato all’ultimo Festival di Sanremo con I tuoi particolari.

Ultimo: record di biglietti venduti per il tour 2020

Al nuovo tour mancano ancora tanti mesi, ma la febbre per Ultimo non sta minimamente passando. I suoi fan, anche se probabilmente in vacanza, stanno trovando il tempo per accaparrarsi i preziosi biglietti per le sue date negli stadi.

Dopo un boom da oltre 100mila tagliandi nelle ultime 24 ore, ad oggi sono oltre 200mila i ticket già venduti. Se non è un record assoluto, poco ci manca.

E chissà se durante il nuovo tour ci sarà spazio anche per nuova musica. Ultimo ha infatti dichiarato recentemente di non voler registrare un altro album per ora, ma dall’America sta ritornando con due pezzi nuovi di zecca…

Ultimo annuncia due nuove canzoni su Instagram

Due brani inediti. Ad annunciarlo è stato lo stesso artista tramite un post sui social. Una comunicazione importante che, oltre a far comprendere quanto sia prolifico Ultimo in questi anni della sua carriera, arriva in un momento in cui l’artista continua a macinare risultati invidiabili in termini di vendite. Da qualche settimana, infatti, tutti e tre i suoi album sono nella top 10 della classifica FIMI.

Eppure, Niccolò non si adagia sugli allori ed è già pronto a registrare altra musica. Ecco il post con il suo annuncio su Instagram:

