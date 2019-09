Thegiornalisti al Circo Massimo: la recensione della serata della band di Tommaso Paradiso nella location dei grandissimi.

La grande ascesa dei Thegiornalisti si è conclusa al Circo Massimo, con una serata di gioia e festa davanti a oltre 40mila spettatori, per mettersi alle spalle la vita da artisti indie, oltre che le tensioni e il chiacchiericico degli ultimi tempi.

Con questo grande evento, Tommaso Paradiso e compagni chiudono il cerchio, portando all’apice del successo il movimento Itpop, deriva commerciale di quell’indie che già era stato catapultato nel mainstream da Coez e Calcutta negli scorsi anni. E ora cosa accadrà?

Thegiornalisti al Circo Massimo

Nessun gruppo italiano si era mai esibito al Circo Massimo. E già questo fa comprendere quanto i Thegiornalisti siano cresciuti negli ultimi anni, diventando uno dei fenomeni pop più fragorosi che la nostra musica conosca.

Il tutto, sostanzialmente, con soli due album, Completamente Sold Out e Love, trascinati da veri e propri tormentoni come Completamente, Riccione, Pamplona, Felicità Puttana, New York. Un’ascesa straordinaria che li ha portati in una manciata di mesi a firmare per una major, la Universal.

Una firma che ha portato, probabilmente, alla nascita di quelle tensioni che, però, sul palco non hanno avuto spazio.

La scaletta e gli ospiti dei Thegiornalisti al Circo Massimo

Fan scatenati su una scaletta che mescola un po’ delle canzoni indie delle origini con i brani che hanno scalato le classifiche dal finire del 2016. C’è Completamente, il primo successone, ma c’è anche Maradona y Pelé, il primo singolo per una major.

E poi ci sono i tanti ospiti: Elisa, che canta Tra la strada e le stelle; Takagi e Ketra, che con Elisa regalano Da sola/In the Night; Calcutta, chiamato sul palco per Fine dell’estate; Franco126, che duetta con Tommaso Paradiso su Stanza singola; Luca Carboni, interprete di Luca lo stesso; e ultimo ma non ultimo Dardust, al pianoforte per Questa nostra stupida canzone d’amore e New York.

Cosa accadrà adesso? Presto per dirlo. Dopo il chiacchiericcio dell’estate, Marco Musella e Marco Primavera, che si sono cercati un nuovo manager e un nuovo ufficio stampa, hanno tranquillizzato i fan affermando che la band andrà avanti e che tra pochi mesi uscirà un nuovo album. Tommaso ha invece mantenuto un rumoroso silenzio. Cosa vorrà dire? Lo scopriremo presto…

Di seguito un estratto della serata del 7 settembre:

