Rebibbia, detenuta getta figli dalle scale: uno muore, l'altro grave

Dramma nel carcere femminile di Rebibbia, a Roma. Una detenuta di nazionalità tedesca ha ucciso verso mezzogiorno uno dei suoi due figli e ha ferito gravemente l’altro che è in prognosi riservata. “Alle 13 di oggi è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Pediatrico Bambino Gesù un bimbo con grave trauma da precipitazione – fanno sapere nel bollettino medico -. Le condizioni sono particolarmente critiche con danno cerebrale severo. Il bambino è sottoposto attualmente a supporto rianimatorio avanzato e in ventilazione meccanica. In programma un intervento neurochirurgico“. Secondo le prime informazioni, entrambi i bimbi avrebbero meno di tre anni. A quanto si apprende la donna avrebbe gettato i figli dalle scale della prigione.