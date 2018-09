Rebibbia, danno cerebrale severo per bimbo gettato da scale

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Ha riportato un “danno cerebrale severo” il bimbo, gettato dalle scale dalla madre a Rebibbia insieme al fratellino che non ce l’ha fatta. “Le sue condizioni sono particolarmente critiche e subirà un intervento neurochirurgico” precisano dal pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove “è arrivato alle 13 di oggi” e da allora “è ricoverato in prognosi riservata”. “Il bambino è sottoposto attualmente a supporto rianimatorio avanzato e in ventilazione meccanica” concludono.