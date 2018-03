– E’ la vigilia del match di campionato contro il Girona, ma a tenere banco anche nell’incontro di Zinedine Zidane con i media sono altri temi, ovvero il prossimo incrocio con la Juventus nei quarti di finale di Champions League (3 e 11 aprile), riproposizione della finale della passata edizione (andata in scena a Glasgow), e il futuro di Neymar che i media danno sempre più nel mirino del club blanco.

ZIDANE: “JUVE FORTE, AVREI PREFERITO EVITARLA” – “Ho giocato cinque anni alla Juventus, un club che ha rappresentato molto per me e per la mia carriera, e quindi è normale che ogni volta che gioco contro i bianconeri mi emoziono. Avrei preferito evitarli per tante ragioni – ammette l’allenatore francese in conferenza stampa commentando il sorteggio di venerdì – ma quando li affronteremo metterò da parte sentimenti e ricordi, che tengo sempre bene in mente, e mi concentrerò sulle partite. Ci è capitata una grande avversaria, ma non ho mai pensato a palline calde o fredde, né prima né ora. A questo punto della Champions, qualsiasi avversario è di alto livello”. Una sfida resa più accattivante anche dalla differenza di gioco fra i bianconeri di Allegri e le merengues, campioni d’Europa in carica e a caccia del tris vincente consecutivo. “Vedo una Juve solida e forte come quella dello scorso anno, sono molto competitivi e sarà una doppia sfida molto difficile ed equilibrata – il giudizio di Zizou, in bianconero 151 partite in serie A e 41 nelle coppe europee -. Direi che come sempre in questo genere di confronti le chance di passare il turno sono 50 e 50%. Considero positivo il fatto di disputare il primo match in trasferta e quindi il ritorno davanti al nostro pubblico, al Bernabeu”.

“DURA PENSARE ALLA VETTA DELLA LIGA MA OGNI GARA PESA” – Con un ritardo di 15 punti dal Barcellona capolista nella Liga e alla luce dell’eliminazione in Coppa del Re, il Real si gioca una buona parte di stagione proprio nel duello con i campioni d’Italia. Anche se il suo allenatore si sforza di ribadire l’importanza delle partite di campionato per le prospettive complessive della sua squadra. “E’ vero che guardando la classifica sarà complicato pensare di lottare per il primato, il distacco è tale da poterlo difficilmente recuperare – riconosce il tecnico delle merengues – però io in quanto responsabile della squadra devo trasmettere la convinzione che tutte le gare sono importanti, e che quindi è importante prepararle bene allo stesso modo”.

“NEYMAR? PUÒ GIOCARE OVUNQUE, MA E’ DEL PSG” – Poi le domande dei cronisti si spostano sul futuro di Neymar, attaccante del Psg che Florentino Perez vorrebbe vedere nell’attacco del suo Real. E le risposte di Zidane sono più o meno identiche. “Io posso solo dire che parliamo di un ottimo giocatore, ma non è un nostro tesserato e bisogna rispettare il suo club, il Psg – le parole dell’allenatore francese dei blancos -. Se ha le caratteristiche per giocare con la BBC? Ripeto, è un ottimo calciatore che può giocare in qualsiasi squadra e con qualsiasi giocatore”.

VIA LIBERA SPOGLIATOIO REAL PER ARRIVO DEL BRASILIANO – Intanto, mentre i dirigenti tessono la loro tela per piazzare il super colpo, l’operazione Neymar riceve anche la ‘benedizione’ dello spogliatoio blanco. Secondo quanto riporta ‘Marca’ (quotidiano sportivo vicino al Real), l’operazione incassa il via libera dei giocatori, che vedrebbero bene l’arrivo dal Paris Saint Germain dell’ex blaugrana. Il connazionale Casemiro si è esposto pubblicamente (“viste le qualità che ha, lo prenderei di sicuro, sa che le porte del Real sono aperte per lui”) e anche Carvajal (“l’ho sofferto da avversario, è chiaro che lo prenderei”) e Varane (“tutti sanno che è un calciatore di grandissimo talento”) remano nella stessa direzione. Detto che difficilmente Neymar arriverà a fine stagione e che Perez concentrerà i suoi sforzi più sull’estate 2019, c’è da far quadrare i conti tenendo conto del fattore CR7: il brasiliano guadagna a Parigi 35 milioni di euro a stagione e Cristiano Ronaldo, che ora ne intasca 21, difficilmente accetterà un ingaggio inferiore all’ex Barcellona.