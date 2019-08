Barcellona e Juventus alla finestra

– Adesso il Psg alza la voce. Dopo aver cercato di piazzarlo in tutti i modi nell’ultimo mese per liberarsi di un gioiello divenuto troppo ingombrante, ora il club parigino prova a prendere il coltello dalla parte del manico e a intascare più soldi possibili dal cartellino di Neymar. Secondo “L’Equipe”, infatti, il Psg avrebbe rifiutato la maxi-offerta presentata dal Real Madrid per l’asso brasiliano. Nel dettaglio il quotidiano francese scrive di una proposta delle merengues disposte a mettere sul piatto ben 100 milioni di euro più i cartellini di Gareth Bale, Keylor Navas e James Rodriguez, inseguito da tempo dal Napoli.

Questa come altre offerte sarebbero state ritenute insufficienti, quindi si è rifatto sotto il Barcellona. In più, secondo i media transalpini, è spuntata marginalmente anche l’ipotesi Juventus, come destinazione possibile di Neymar. In questo caso i bianconeri potrebbero inserire nella trattativa, come parziale contropartita tecnica, il cartellino di Paulo Dybala. A proposito del Barcellona, in base a quanto scrive “Marca”, il Psg avrebbe rigettato anche la prima offerta presentata dai catalani. L’ex club di Neymar avrebbe chiesto di prendere il brasiliano in prestito con l’opzione di acquistarlo poi per una cifra intorno ai 150 milioni di euro nella prossima estate.

Cartellino valutato 250 milioni di euro

I parigini però continuano a valutare l’attaccante sudamericano intorno ai 250 milioni di euro e inoltre chiedono, in caso di trasferimento temporaneo, l’obbligo del riscatto e non l’opzione. I colloqui dovrebbero proseguire nei prossimi giorni. Il Barça, intanto, deve far quadrare i conti: in questa finestra di mercato la società azulgrana ha già acquistato nomi “economicamente pesanti” come Antoine Griezmann e Frenkie de Jong.