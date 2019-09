– “È un periodo complicato”. Zinedine Zidane non ci gira troppo intorno e dopo gli appena cinque punti raccolti in tre partite (a -4 dalla capolista Atletico) e l’ennesimo infortunio aggiunge che “ci sono cose negative e cose positive. E’ vero che perdiamo Luka (Modric, ndr) ma ne recuperiamo altri. Ognuno avrà la possibilità di dare il suo contributo alla squadra” dice il tecnico del Real Madrid.

Zizou comunque non se la sente di gettare la croce addosso alla staff: “Tutti i club hanno problemi di questo tipo. Abbiamo giocatori che non si fermano mai perché sono internazionali e giocano anche con le loro nazionali. Comunque, mi fido delle persone che lavorano qui perché sono le migliori. Spero che dopo Luka non ci siano più infortuni”, aggiunge il tecnico. Speranza durata poco perché la lista degli infortuni stagionali ha toccato quota undici con Federico Valverde, fermato da una lesione muscolare.

Zidane è tornato a parlare di Bale: “Ho sempre detto che ha una qualità impressionante. Tutti hanno visto cosa è accaduto in estate, ma lui è felice e io sono felice. Sono felice quando ho tutti a disposizione, a cominciare da Vinicius (“Ha 19 anni e il futuro è suo”), e Gareth è uno di loro. E la mia filosofia è quella di credere in tutti i miei giocatori. Adesso sappiamo qual è la situazione e perché abbiamo perso punti. Ma la Liga è appena iniziata e se diamo il massimo avremo molte possibilità di aggiungere altri punti. Ora dobbiamo ripartire perché abbiamo 7 gare in 21 giorni e dovremo usare tutti i giocatori”.

Areola si presenta: “Casillas uno dei miei idoli”

“Vedere i trofei del Real Madrid di persona ti fa venire voglia di vincerli. E’ un onore per me far parte di un club allenato da una leggenda come Zidane, farò del mio meglio”. Queste le prime parole da giocatore del Real Madrid per Alphonse Areola, portiere francese che arriva alla corte di Zidane in prestito dal Paris Saint-Germain. Indosserà la magia numero 1, quella della leggenda Iker Casillas: “E’ vero che il numero 1 in questa squadra rappresenta molto, Iker Casillas è stato uno dei miei idoli della mia infanzia, ho le sue magliette. Dovrò dimostrare che posso essere il numero 1. Mi è stato detto della pressione in questo club, dovrò dimostrare il mio livello”.