“Pep è il migliore”

“Non è Zidane contro Guardiola, ma Real Madrid contro Manchester City”. Così Zinedine Zidane alla vigilia dell’ottavo di finale di Champions League più affascinante, quello tra i Blancos e i Citizens, in programma mercoledì sera alle 21 al Santiago Bernabeu.

Con grande fair-play Zidane ha speso parole al miele nei confronti del suo avversario: “Guardiola è il migliore al mondo perché l’ha dimostrato, è la mia opinione. Altri pensano diversamente, ci sono tanti allenatore ma per me è lui”. I riflettori sono tutti sul Bernabeu: “La gente vuole vedere una gara di calcio, siamo contenti di poter giocare queste partite. Sarà una sfida molto difficile, ma anche una serata davvero speciale”.

“Non piangiamoci addosso”

Le merengues sono reduci dal sorpasso del Barcellona nella Liga dopo l’inaspettato ko in casa del Levante. Zidane però non fa drammi: “Nel calcio contano i risultati. La squadra non è cambiata molto nelle ultime settimane. Abbiamo giocato bene, pur perdendo 1-0 contro il Levante, semplicemente non siamo riusciti a segnare. La sfida contro il City è un’occasione per lanciare un messaggio: non c’è tempo per piangersi addosso, i risultati arriveranno. Non ci sarà spazio per alcun errore: è una settimana questa nella quale si vede la differenza tra chi è un uomo e chi ancora un ragazzo”.

Ramos: “Per noi la Champions è speciale”

“La verità è che per noi la Champions è sempre speciale, l’inno è già una motivazione in più per tutti. Per me è un privilegio essere qui a giocarmela ancora”. Così Sergio Ramos, alla vigilia del big match del Bernabeu. Anche il capitano della Casa Blanca ha speso parole d’elogio per Guardiola. “Ho molto rispetto per lui ed è un grande allenatore, i suoi numeri parlano da soli. Ciò che ci motiva è la Champions League, non un allenatore o un giocatore. Sarà un duello molto duro contro un avversario complicato, ma per quelli di noi che amano queste partite è un giorno speciale”. Il numero 4 ha risposto anche alle domande sul rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2021. “Ne parliamo da alcune settimane, io e il club stiamo passando un bel momento e non abbiamo fretta. Arriveremo a un compromesso, sicuramente raggiungeremo un accordo. Ora dobbiamo concentrarci sulla Champions e sulla Liga, il resto è secondario. La grandezza di questo club è di resettarsi ogni anno, non si accontenta mai di ciò che ha già raggiunto ma guarda sempre avanti”.