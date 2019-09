L’orgoglio dei tifosi

– “Atletico squadra del popolo? Anche qui la gente si alza all’alba e lavora tanto”. Zinedine Zidane infiamma il derby di Madrid, una sfida che può dire molto sulle stagioni di Real e Atletico. Nella mente dei giocatori allenati dal tecnico francese c’è ancora la scoppola epocale presa in estate durante l’International Champions Cup, un 7-3 che fece notizia: “La partita che conta la giochiamo domani – ribatte al veleno Zidane – e non ha nulla a che fare con quella. Vogliamo vincere anche se sappiamo di avere di fronte un avversario forte, che ci metterà in difficoltà. Sappiamo cosa dobbiamo fare, siamo pronti ad affrontare una partita che vale comunque solo tre punti”.

Zidane ha risposto in maniera piccata alla solita divisione Atletico-Real: “Non posso cambiare il fatto che gli altri dicano che noi siamo i ricchi e loro i rappresentanti del popolo. Quello che i nostri tifosi vogliono è essere orgogliosi dei propri giocatori. Sappiamo che un risultato negativo potrebbe cambiare la classifica – il Real al momento è in testa con un punto sui rivali cittadini – ma non dobbiamo essere pessimisti”. In casa Real c’è grande attesa per Eden Hazard, sin qui lontano dalla forma migliore: “Sappiamo di che giocatore si tratta, tutti si aspettano di più e lui lo sa. Siamo al suo fianco, sicuri che diventerà l’Hazard che ci aspettiamo”.