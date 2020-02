Le scelte dei due tecnici

– Zidane a lezione da Guardiola. Dopo 12 vittorie di fila cade l’imbattibilità in Champions nella fase a eliminazione diretta del tecnico francese (12 vittorie su 12), battuto da un catalano che già nel 2011 aveva dato un grosso dispiacere in Europa ai blancos quando ancora sedeva sulla panchina del Barcellona. Al Bernabeu nell’andata degli ottavi di finale il Manchester City batte in rimonta 2-1 il Real Madrid e fa un grosso passo avanti verso i quarti.

Rispetto alla sconfitta di sabato contro il Levante, Zidane deve fare a meno di Hazard nuovamente ko per una microfrattura al perone. Dentro Vinicius che vince il ballottaggio con Bale. In porta nessun dubbio, c’è chiaramente Courtois. Difesa a quattro composta da Carvajal, Varane, Ramos e F. Mendy che rileva Marcelo, out sulla sinistra. Centrocampo a tre con Valverde, Casemiro e Modric, in attacco oltre all’ex Flamengo anche Benzema e Isco. Guardiola, invece, che lascia in panchina David Silva, Aguero e il ritrovato Sterling, conferma il 4-3-3 con la posizione di De Bruyne leggermente anomala. Il Belga gioca quasi da trequartista. Per il resto Ederson tra i pali, difensa con Walter a destra e B. Medny a sinistra, Otamendi e Laporte centrali. Gundogan, Rodri e De Bruyne in mediana, tridente formato da Mahrez, Gabriel Jesus e Bernardo Silva.

Courtois e Casemiro salvano il Real

Primo tempo non particolarmente vivace al Bernabeu con le due formazioni che si annullano a centrocampo. E’ la squadra di Guardiola a creare le occasioni migliori dopo un buon avvio. Al 21′ Gabriel Jesus, servito in area da De Bruyne, elude l’intervento di Carvajal e da posizione defilata calcia in porta trovando l’ottima respinta di Courtois. Il Real Madrid risponde 9′ più tardi con Benzema che di testa raccoglie un cross dalla sinistra di F. Mendy, ma trova l’ottimo riflesso di Ederson. Alla mezz’ora uno sfortunato Laporte lascia il campo per infortunio, Guardiola getta nella mischia Bernandinho. In pieno recupero ancora un’occasone per gli ospiti, questa volta con Bernardo Silva che calcia al volo sugli sviluppi di un corner trovando il salvataggio sulla linea di Casemiro dopo il liscio di Ramos.

Isco beffa un ottimo City

Il Manchester City inizia la ripresa così come aveva finito il primo tempo, in attacco. Mahrez, servito al limite di sinistra da De Bruyne, scarica il sinistro a Giro dal limite che termina a lato di pochissimo. L’algerino ci riprova poco dopo, aggiusta la mira, ma Courtois gli nega la gioia del gol. L’estremo difensore belga si ripete 60″ più tardi, ancora sull’ex Leicester. Ma nel momento migliore degli inglesi, il Real Madrid passa in vantaggio. Rodri su addormenta sulla pressione in attacco di Modric, il pallone termina sui piedi di Vinicius che la mette subito sul secondo palo dove Isco col piattone infila Ederson. I Citizens ci mettono un po’ a riprendersi. Sergio Ramos va a un passo dal raddoppio con un bel destro da dentro l’area che termina alto di poco.

Entra Sterling e il Real va ko

Poi al 73′ la svolta del match: Guardiola manda in campo Sterling al posto di Bernardo Silva spostando al centro dell’attacco Gabriel Jesus. 5′ più tardi il brasiliano raccoglie un cross millimetrico di De Bruyne, sovrasta Ramos e di testa infila Courtois. 1′ più tardi l’ex Palmeiras sfiora la doppietta, ancora di testa, questa volta su cross laterale di Mahrez: il pallone finisce sopra la traversa. All’82’ Carvajal la combina grossa, entra in scivolata in area su Sterling e Orsato assegna il rigore. Dal dischetto De Bruyne spiazza il connazionale e la ribalta. Pochi minuti più tardi piove sul bagnato in casa Real: Ramos commette falla da ultimo uomo su Sterling e l’arbitro italiano gli mostra il rosso. Assenza pesantissima in vista del ritorno. Sulla successiva punizione Courtois blocca centralmente il tiro dello stesso Sterling. Il ritorno il 17 marzo a Manchester.

REAL MADRID-MANCHESTER CITY 1-2 (0-0)

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, F. Mendy; Modric (84′ Lucas Vazquez), Casemiro, F. Valverde; Isco (84′ Jovic), Benzema, Vinicius (75′ Bale). A disposizione: Areola, E. Militao, Marcelo, Lucas Vazquez, Bale, Kroos Junior, Jovic. Allenatore: Zinedine Zidane

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Laporte (33′ Fernandinho), B. Mendy; De Bruyne, Rodri, Gündogan; B. Silva (73′ Sterling), Gabriel Jesus, Mahrez. A disposizione: Claudio Bravo, Joao Cancelo, Fernandinho, Foden, D. Silva, Aguero, Sterling. Allenatore: Pep Guardiola

ARBITRO: Orsato di Schio

MARCATORI: 60′ Isco (R), 78′ Gabriel Jesus (M), 83′ rig. De Bruyne (M)

NOTE: ammoniti Mendy, Valverde e Modric. Espulsi: Sergio Ramos. Recupero: 2′ e 3′.