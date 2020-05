Stagione maledetta

– Non c’è pace per Luka Jovic. Arrivato al Real Madrid la scorsa estate dall’Eintracht Francoforte per 60 milioni di euro, il 22enne attaccante serbo, nel mirino di Milan e Napoli, rischia di fermarsi prima ancora che la Liga riparta dopo l’emergenza per il coronavirus. Rientrato in Spagna a inizio settimana, Jovic si stava allenando a casa quando ieri ha riportato una frattura extra-articolare al tallone del piede destro. I blancos non hanno comunicato i tempi di recupero ma, stando ai media spagnoli, ne avrà almeno per due mesi.

Avrebbe dovuto essere l’anno della svolta per il giovane talento serbo, ma la prima avventura in Spagna con la maglia del Real Madrid è stata a dir poco sfortunata e fallimentare. Relegato ai margini da Zidane, che gli ha concesso 10 minuti di media a partita cominciando sempre dalla panchina, Jovic ha collezionato appena 2 gol in 24 presenze. E anche il lockdown non è stato dei più sereni. Tornato in Serbia per star vicino alla sua fidanzata, Sofija Milosevic, Jovic ha rimediato una denuncia penale dalle autorità locali per aver violato la quarantena una volta rientrato in patria, rischiando addirittura il carcere.