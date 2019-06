Percepiscono il reddito di cittadinanza ma “i soldi non li vogliamo regalati”. Così un gruppo di ragazzi del popoloso quartiere Zen di Palermo ha preso carta e penna e ha scritto al sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando, per informarlo della propria disponibilità a offrire un “contributo concreto”, mettendosi a disposizione della città. A cominciare dalla pulizia delle strade del quartiere. “Non vogliamo percepire il reddito di cittadinanza restando sdraiati tutto il giorno sul divano – sottolinea Francesco Sidoti, il portavoce del gruppo di volontari -. I soldi vogliamo guadagnarli, non vogliamo che ci siano regalati”.

Fonte