Un ricorso alla Corte costituzionale affinché valuti la decisione del governo sulle graduatorie dei concorsi e l’attivazione di un concorso per reclutare il personale dei centri per l’impiego – i cosiddetti ‘navigator’ – secondo le procedure previste dalla Costituzione. Questo quanto ha deciso la giunta regionale toscana, sulla base di una comunicazione portata dall’assessore al Lavoro, Cristina Grieco, coordinatrice anche della IX commissione della Conferenza delle Regioni, dedicata proprio a formazione e lavoro. “È singolare che il governo da una parte spinga all’autonomia regionale e dall’altra, invece, voglia accentrare in malo modo funzioni che la Costituzione indica come concorrenti, prevedendo così una leale collaborazione tra Stato e Regioni. In ogni caso, per noi il discorso è chiaro: in Toscana non ci saranno ‘navigator’ presi come precari e assunti senza le procedure concorsuali previste dalla stessa Costituzione. Lavoriamo per poter assumere a tempo indeterminato”, sottolinea il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, insieme all’assessore Grieco.

Fonte