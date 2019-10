Una corretta e uniforme attuazione degli strumenti e delle politiche attive connesse al reddito di cittadinanza, in primis per l’erogazione della misura nazionale dell’assegno di ricollocazione, e l’attivazione dei meccanismi di condizionalità , quelli che devono scattare al momento della proposizione di offerte congrue di lavoro. Queste, in sintesi, le richieste illustrate dalle Regioni nel corso di un confronto con il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo nella sede del dicastero a via Flavia, sulla ‘fase 2’ dell’attuazione del provvedimento sul reddito di cittadinanza.

