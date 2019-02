“Se non ci saranno le stabilizzazioni dei precari dell’Anpal Servizi prima dell’avvio del reddito di cittadinanza, noi siamo già organizzati per una mobilitazione permanente con scioperi e blocchi delle attività, tra l’altro nell’assistenza tecnica ai centri per l’impiego, in concomitanza dell’avvio della misura del reddito di cittadinanza. Noi chiediamo, quindi, che in fase di conversione del decreto sia inserita la stabilizzazione, altrimenti bloccheremo le nostre attività”. Così Cristian Sica, del coordinamento nazionale dei precari di Anpal Servizi, in un’intervista ad Adnkronos/Labitalia, dopo la manifestazione delle settimane scorse e l’incontro “insoddisfacente” con il capo segreteria del sottosegretario al Lavoro Claudio Cominardi, spiega la ‘mossa’ dei lavoratori che potrebbe creare non pochi intoppi all’avvio della misura del governo.

