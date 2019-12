‘Martin Eden’ miglior film, Francesco Di Leva miglior interprete, Imma Tataranni migliore serie tv, a Marco Bellocchio il premio speciale per l’insieme dell’opera. Sono alcuni dei vincitori degli RdC Awards 2019, i riconoscimenti attribuiti ogni anno dalla Rivista del Cinematografo ai protagonisti del mondo del cinema, della televisione e della cultura, che vengono assegnati oggi, nell’ambito della XXIII edizione del Tertio Millennio Film Fest 2019, manifestazione organizzata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. Per la terza volta viene conferito anche il Premio Toni Bertorelli “Controluce”, nato per ricordare l’attore raffinato e grande interprete.

