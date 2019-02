La titolarità del patto di attivazione esclusivamente in capo al soggetto pubblico escludendo per questa fase qualsiasi coinvolgimento degli operatori privati; una solida governance pubblica per evitare confusione di ruoli e sovrapposizione tra misure sociali e di inserimento lavorativo; l’armonizzazione della misura con l’assegno di ricollocazione e la valorizzazione delle attività di processo affinché tutti i richiedenti ricevano servizi per il lavoro qualificati. Sono questi alcuni punti chiave del documento sul reddito di cittadinanza che Assolavoro, l’associazione nazionale delle agenzie per il lavoro che rappresenta oltre l’85% del settore, ha depositato stamattina a margine dell’audizione tenutasi presso la commissione XI, Lavoro pubblico e privato e Previdenza sociale del Senato della Repubblica.

