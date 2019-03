Primo passo dell’Anpal verso i navigator. Nonostante lo stallo della trattativa governo-Regioni sul tema, l’Agenzia guidata da Domenico Parisi va avanti e ricerca un soggetto capace di organizzare la selezione delle persone che dovranno operare come ‘tutor’ dei percettori del reddito di cittadinanza nel percorso di ricerca di un’occupazione. E’ stato infatti pubblicato ieri, sul sito di Anpal, l’avviso per la ‘Procedura negoziata (MePA), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 (Codice), per l’affidamento del servizio di predisposizione test, organizzazione, gestione e realizzazione della prova scritta per la selezione pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione a supporto dell’organizzazione e dell’avvio del reddito di cittadinanza, ex art.12, co. 3 dl 4/2019’.

