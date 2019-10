“Violenza aggravata”

Guai in vista per Bernardo Silva. L’attaccante portoghese del Manchester City è stato accusato di “condotta scorretta” dalla Football Association, la Federcalcio inglese, per la pubblicazione di un tweet con contenuti ritenuti discriminatori ai danni del compagno di squadra Benjamin Mendy e ora rischia fino a sei giornate di squalifica, oltre a una multa salatissima.

Nel tweet in questione, pubblicato il 22 settembre scorso, si vede una foto di Mendy da piccolo, accanto al logo dei cioccolatini spagnoli “Conguitos” (una papera di cioccolato), accompagnata da un emoticon sorridente con la scritta “Indovina chi?”. Silva aveva rimosso il post che però non era sfuggito all’associazione anti-razzista “Kick it Out” che ne aveva segnalato il contenuto alla Football Association. Adesso il calciatore portoghese è accusato di “violazione aggravata” delle regole della FA per riferimenti “espliciti o impliciti, alla razza e/o al colore e/o all’origine etnica”.

La difesa di Guardiola e Mendy

Silva ha tempo fino al 9 ottobre per rispondere alle accuse. Il suo allenatore, Pep Guardiola, ha più volte difeso il suo giocatore definendo “sbagliate” le critiche per il tweet. E anche lo Mendy, l’altro diretto interessato, aveva preso le difese del compagno di squadra, sottolineando che non si era offeso per il post. Nel criticare il messaggio, Kick It Out ha sottolineato che “gli stereotipi razzisti non sono mai accettabili come ‘battute”‘. Secondo la stampa britannica, nel caso in cui la FA considerasse razzista il contenuto del tweet del nazionale lusitano, Bernardo Silva rischia una pesante ammenda e sei giornate di squalifica.