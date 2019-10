Facciamo noi? Bene, signore e signori #Andrea non è più un nostro tifoso ????#NoAlRazzismo #NoToRacism https://t.co/Xd4Is2Y2BT — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) October 15, 2019

Un tifoso in meno ma tanti simpatizzanti in più. Il Pescara ‘cancella’ un tifoso che su twitter ha criticato la posizione del club contro il razzismo. “Basta con questa storia del razzismo vi ho sempre sostenuto ma direi che è ora di finirla voi e quei comunisti del caxxo, state per perdere un tifoso fate voi”. Un assist che il club abruzzese ha colto al volo: “Facciamo noi? Bene, signore e signori, Andrea non è più un nostro tifoso”, ha replicato il Pescara con tanto di emoticon di festa e gli hashtag ‘NoAlRazzismo’ e ‘NoToRacism’.

Al Pescara sono arrivati subito gli applausi di altri club come la Carrarese (“Era anche un nostro follower. Era!”) e la Pro Vercelli (“Avete fatto benissimo”), oltre a quelli del presidente della Figc Pasquale Gravina (“Questa è la strada!!! Il calcio non può accettare razzismo e tifoso”) e della Lega B, Mauro Balata. “Bravo Pescara! Continuiamo insieme questo percorso per dire ancora una volta #NoAlRazzismo”.

Questa è la strada!!! Il calcio non può accettare razzismo e discriminazioni. https://t.co/fhbxdvwxZX — Gabriele Gravina (@gagravina) October 15, 2019