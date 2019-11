KIEV (Ucraina) – Nessun pentimento, anzi, ma la volontà espressa a chiare lettere – quasi gridata come i cori offensivi contro di lui – di combattere per la sua dignità in nome dell’eguaglianza. Il giorno dopo, torna sul suo gesto Taison, il centrocampista offensivo dello Shakhtar Donetsk espulso durante il match del campionato ucraino con la Dinamo Kiev per aver reagito ai cori razzisti del pubblico scagliando il pallone verso il pubblico e mostrando il dito medio rivolto verso gli spalti.

Taison: “Lotto per il colore della mia pelle, sempre”

“Amo la mia razza, lotto per il colore della mia pelle e tutto quello che faccio è per noi, per amore. Non starò mai zitto davanti a un gesto così disumano e spregevole”, le parole in un post su Instagram del 31enne calciatore brasiliano, il cui forte gesto di protesta verso le discriminazioni ricorda da vicino quello di Mario Balotelli a Verona. Per questa reazione, però, Taison ha rimediato il cartellino rosso e ha lasciato il campo in lacrime. “Le mie erano lacrime di indignazione, ripudio e impotenza, perché non potevo fare nulla in quel momento – sottolinea il giocatore – Ma ci viene insegnato sin da bambini ad essere forti e a lottare, lottare per i nostri diritti e per l’eguaglianza. Il mio compito è lottare, battermi il petto, alzare la testa e continuare a combattere sempre. In una società razzista, non è sufficiente non essere razzisti. Dobbiamo essere antirazzisti. Il calcio ha bisogno di più rispetto, il mondo ha bisogno di più rispetto. Grazie a tutti per i messaggi di supporto. Continuiamo a lottare”.

Ucraina, Taison reagisce ai cori razzisti come Balotelli: espulso in riproduzione….

Il sostegno dei connazionali Douglas Costa, Bernard e Fernandinho

Fra i tanti messaggi di solidarietà anche quelli dei colleghi e connazionali Douglas Costa (“Orgoglioso di essere nero, amico mio”) e Bernard, che in Ucraina ha giocato pure lui con lo Shakhtar. “Purtroppo è un Paese molto arretrato quando si parla di questo rispetto. Ma fratello mio, testa alta, non smettere mai di lottare e di fare quello che ami, che è giocare a calcio”, scrive il trequartista, oggi all’Everton. “Siamo insieme fratello – lo rincuora Fernandinho, pure lui un passato a Donetsk e attuale centrocampista del Manchester City – Gli ignoranti sono dovunque. Rimani forte fratello”.







