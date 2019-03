“La manifestazione di Milano ha dimostrato che esiste una parte ampia della società che, sotterraneamente e silenziosamente, rifiuta l’intolleranza e la politica della discriminazione. Con la Settimana contro il razzismo, Unar vuol riprendere questo messaggio e diffonderlo attraverso iniziative che valorizzino la memoria, la possibilità della convivenza pacifica, il contributo culturale che gli stranieri – in particolare le nuove generazioni, tra essi – possono dare al nostro Paese”. Lo dice all’Adnkronos Luigi Manconi, direttore dell’Unar, lanciando così la ‘Settimana di azione contro il razzismo’ (dal 18 marzo), che come ogni anno viene organizzata in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali che si celebra il 21 marzo.

