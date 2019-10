Gravina

“Servono severità e durezza”

– “Forse in Italia abbiamo meno casi di discriminazione rispetto ad altre nazioni, ma negli altri Paesi c’è puntualmente l’applicazione delle sanzioni, mentre da noi si fa fatica. Dobbiamo punire in tempo reale, perché solo con la certezza delle sanzioni possiamo fare passi avanti. Il compromesso deve essere accantonato”. E’ la netta presa di posizione del presidente della Federcalcio Gabrieleriguardo il problema del razzismo negli stadi.

“Quanto avvenuto a Sofia (durante Bulgaria-Inghilterra, ndr) purtroppo dimostra che il razzismo è un fenomeno diffuso – ha continuato Gravina -. Abbiamo registrato qualche episodio in Italia e tutti hanno gridato allo scandalo, come se il nostro Paese fosse l’epicentro del problema, invece il fenomeno ignobile è diffuso in tutta l’Europa: serve severità e durezza. Bisogna riunire tutte le forze per una reazione da parte della politica sportiva e delle autorità di governo”. In questo senso Gravina annuncia che è stato “presentato al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora un’ipotesi per un nuovo protocollo di collaborazione col ministero dell’Interno, individuando tre aree di intervento: educazione e formazione, aspetti che richiedono tempi medio-lunghi; l’applicazione di norme molto severe con sanzioni altrettanto severe e in ultimo il coinvolgimento diretto delle società, che con le modifiche apportate ai nostri codici di giustizia sono oggi parti attive per combattere qualsiasi fenomeno legato alla violenza e alla discriminazione territoriale e razziale”.

“Sistema Var contro i ‘buu'”

“Mi stupisce che alcuni cori a volte vengano percepiti, altre volte no: bisogna capirne le ragioni, tutto questo non è normale – ha continuato Gravina -. Per questo adotteremo il sistema Var contro i buu. Non mi interessa se il coro sia chiaro o meno. Per il solo fatto che sia fatto da uno, due o dieci soggetti, bisogna intervenire. Le società oggi possono individuare i responsabili attraverso la tecnologia: stiamo portando avanti delle sperimentazioni e ne parleremo presto”. Gravina ha poi lanciato un appello alle istituzioni: “Possiamo vincere questa battaglia contro il razzismo soltanto se siamo tutti uniti e concentrati sull’obiettivo comune di allontanare questi soggetti dalle nostre competizioni”.

Intesa Figc-CIP: disabilità entra nell’attività della Federcalcio

È stato presentato questa mattina nella Sala del Consiglio di via Allegri il protocollo d’intesa che la Figc ha siglato con il Comitato Italiano Paralimpico, Cip, un accordo volto a massimizzare le potenzialità di sviluppo del gioco del calcio da parte della popolazione con disabilità. Il documento ha di fatto attivato l’iter per l’istituzione di un tavolo di lavoro con le Federazioni paralimpiche (Fispes, Fispic e Fisdir) per individuare le discipline da trasferire in seno alla Federcalcio, i piani di sviluppo e le relative tempistiche, nonché le necessarie certificazioni mediche, le classificazioni degli atleti e la formazione dei tecnici. La Figc, che ha creato una Divisione ad hoc, potrà essere autorizzata ad organizzare attività calcistiche sperimentali in aggiunta a quelle regolamentate dagli organismi internazionali che sovrintendono le attività calcistiche praticate da persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.