ROMA – “Fino a non molto tempo fa, la famiglia del calcio pensava che la piaga del razzismo fosse un ricordo lontano. Gli ultimi due anni ci hanno insegnato che non è così. Da sole, le federazioni non possono risolvere il problema. I governi devono fare di più in questa area”. Il monito (e al tempo stesso l’appello) arriva dal presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, all’indomani dell’ennesimo episodio discriminatorio nel calcio, i cori razzisti a Sofia durante Bulgaria-Inghilterra, match interrotto due volte.

La promessa: “Squalifiche durissime”

“L’ascesa del nazionalismo in tutto il continente ha alimentato comportamenti inaccettabili e qualcuno ha pensato bene che lo stadio fosse il posto giusto per dar voce a queste orrende convinzioni – aggiunge il numero uno della Uefa -. Solo lavorando assieme nel nome del rispetto e della dignità possiamo ottenere risultati positivi. Credetemi, la UEFA si impegna a fare tutto il possibile per eliminare questa malattia dal calcio. Non possiamo permetterci di accontentarci di questo; dobbiamo sempre sforzarci di rafforzare la nostra lotta”.

Ceferin promette poi pene ancora più dure: “Abbiamo istituito, in stretta collaborazione con la rete Football Against Racism Europe, il protocollo in tre fasi per identificare e affrontare il comportamento razzista durante le partite. Le nostre sanzioni sono tra le più dure nello sport, per i club e le federazioni i cui tifosi hanno comportamenti razzisti nelle partite. La sanzione minima è una chiusura parziale dello stadio, una decisione che costa ai padroni di casa perdite di entrate nell’ordine di centinaia di migliaia di euro, e attribuisce uno stigma ai sostenitori. La Uefa – conclude la nota – è l’unico organo calcistico a squalificare un giocatore per 10 partite per condotta razzista: si tratta della punizione più severa in questo sport”.





