SOFIA – Non c’è pace per la Bulgaria, piombata nel caos dopo i cori razzisti all’indirizzo dei calciatori inglesi durante la gara di qualificazione a Euro 2020 disputata lunedì. Alle dimissioni del presidente della Federcalcio Borislav Mihaylov, rassegnate il giorno dopo la sfida, seguono anche quelle del ct Krasimir Balakov.



Il tecnico ha indicato come motivazione ufficiale il rendimento non soddisfacente della nazionale negli ultimi mesi, ma è facile pensare che, oltre allo 0-6 incassato contro l’Inghilterra, sulla decisione abbiano influito anche i fatti di Sofia e le polemiche che ne sono seguite. Nell’immediato post gara, infatti, Balakov aveva dichiarato di non aver sentito i ‘buu’ provenienti dagli spalti, salvo poi correggere il tiro chiedendo scusa agli avversari per il comportamento dei tifosi bulgari.





Adesso toccherà al vicepresidente federale Yordan Lechkov individuare il sostituto. L’ex presidente della Federcalcio Mihaylov, intanto, ha ribadito che “tutti noi abbiamo fatto quello che dovevamo per garantire la sicurezza durante la partita con l’Inghilterra. La Bulgaria non è un Paese razzista”.

