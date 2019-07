RAVENNA – Non ci sono mele proibite di mezzo, solo più laiche burocrazie, ma i bagnanti che hanno scelto il costume adamitico stanno perdendo la loro spiaggia dell’Eden nel ravennate.

Le foto del primo weekend di luglio sul litorale della Bassona mostrano i 450 metri oggi riservati ai naturisti, che frequentano l’area dagli anni ‘70, affollatissimi, in palese overbooking. Accanto, 400 metri di spiaggia libera ( per chi il

“L’area naturista va ampliata, si è costretti a stare pressati in pochi metri come sardine, lontani dai servizi igienici che un turista dovrebbe avere a immediata disposizione”, denuncia Fidenzio Laghi, ex presidente Associazione nudista emiliano romagnola. Una lunga battaglia, quella che combatte dall’86 per la zona nudisti della Bassona, tra ordinanze di

chiusura, riaperture, allargamenti e nuovi ridimensionamenti, in un vuoto legislativo che si protrae da un, travagliato, decennio.

La spiaggia di Lido di Dante è stata a lungo luogo di ritrovo dei villeggianti senza veli (e uno dei più grandi tra i circa trenta in Italia), con persino l’organizzazione di un festival naturista, per poi trovarsi negli ultimi tempi a combattere la burocrazia. Un’ordinanza specifica per riconoscere quel tratto di battigia come “ spiaggia naturista” manca dal 2007, mentre la progressiva restrizione degli spazi ha lasciato i novelli Adamo ed Eva senza strutture igieniche o di servizio. Nella parte di spiaggia in cui sono stati via via confinati, infatti, non se ne possono installare perché accanto a una pineta tutelata come riserva naturale. Dal 2011 restano gli attuali 450 metri di spiaggia, gli altri son stati riservati alla nidificazione del fratino (lo stesso volatile per la cui salvaguardia gli ambientalisti han chiesto di fermare il concerto romagnolo di domani di Jovanotti).